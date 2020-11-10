С начала 2020 года приток иностранных мигрантов на Кубань снизился вдвое

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Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что тематика нелегальной миграции в период пандемии коронавируса приобретает особую остроту и актуальность.

– Нелегальная миграция – это серьезный фактор нарушения эпидемиологической стабильности в крае. Здесь нельзя снижать бдительность. Мы не знаем, в каком состоянии нелегалы въезжают в край, – подчеркнул губернатор.

По данным МВД, с начала 2020 года, миграционная активность в крае снизилась почти наполовину. Но даже при этом, на учет органами внутренних дел уже поставлено около 320 тысяч иностранных граждан. Не снижается и число попыток фиктивно поставить на учет иностранцев- таких случае в 2020 году в крае отмечено уже более 1 тысячи.

– Крупные работодатели, которые привлекают иностранную силу, сельхозпроизводители должны предоставлять отчет. Нам важно понимать, как осуществляется контроль тех, кто работает легально, – отметил прокурор Кубани Сергей Табельский.

Губернатор призвал подойти к вопросу привлечения на работу иностранцев более прагматично.

– За период пандемии уровень безработицы в регионе увеличился. 117 тысяч кубанцев ждут трудоустройства. Поэтому давайте внимательно изучим необходимость привлечения трудовой миграции. Оценим реальную потребность в иностранной рабочей силе , – сказал глава региона..