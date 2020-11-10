На Кубани продолжают устанавливать на счетчики антимагнитные пломбы

Фото: Россети

Недобросовестные жители продолжают устанавливать на счетчики магниты, тем самым воруя электроэнергию. Сотрудники компании «Россети Кубань» неоднократно выявляли подобные факты хищения. Чтобы не допустить незаконное потребление электричества, специалисты продолжают устанавливать на счетчики антимагнитные пломбы.

- С начала года сотрудники Юго-Западного филиала «Россети Кубань» установили 9,5 тысяч антимагнитных пломб на приборы учета в своем энергорайоне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в компании.

Анализ показал, что пломбы эффективны. За несколько месяцев значительно сократилось количество хищений энергоресурсов.

- До конца года мы планируем установить еще около двух тысяч антимагнитных пломб в зоне ответственности филиала, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Фото: Россети

Стоит отметить, что антимагнитная пломба – это специальная наклейка, которая крепится на корпус прибора учета. А воздействие магнитного поля может привести к искажению показаний счетчика. При попытке снятия пломбы грозит штраф, как, собственно, и за хищение электроэнергии: физическим лицам - от десяти до пятнадцати тысяч рублей, должностным - от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, юридическим - от ста до двухсот тысяч рублей.

«Россети Кубань» просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии. О хищениях электроэнергии можно сообщать анонимно по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-220-0-220.