Промышленность на Кубани выросла в 2020 году на 2,6 %

Фото администрации КК

Состояние промышленности региона в 2019-20 годах обсудили на совещании депутатов краевого парламента под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

– Господдержка экономики позволяет краю обеспечивать развитие промышленности выше среднего по стране. Мы видим эффект, – отметил Бурлачко.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил роль депутатов в принятии важных решений в экономической сфере края- так, во время пандемии был докапитализирован региональный Фонд развития промышленности.

– . В непростое время мы совместно принимали решения, которые теперь положительно сказываются на экономике в целом, – отметил вице-губернатор.

В 2019 году промышленность Кубани росла по всем показателям. Индекс промпроизводства составил 103,1%. Предприятиями отгружено продукции почти на 308 млрд рублей.

Влияние пандемии на показатели промышленности региона очевидно. Но даже в этом году объем отгрузки готовой продукции вырос на 2,6 %.