В Краснодаре два вора лишили целый микрорайон кабельного и спутникового ТВ

Фото Светланы Маковеевой

Началось все с того, что в управляющие компании домов на улицах Академика Лукьяненко и Совхозной стали массово звонить жильцы местных домов с жалобами на пропавшую возможность смотреть кабельное и спутниковое телевидение.

Сотрудники УК решили выяснить, в чем дело. Результаты проверки ошарашили коммунальщиков. На крышах нескольких многоквартирных домов кабель от антенн был срезан под корень.

Тут жители припомнили, что неоднократно видели на крышах двоих молодых людей, копошившихся там с какими-то инструментами, но приняли их за ремонтников.

Поскольку медного кабеля с крыш пропало целых 600 метров, ни много ни мало на 700 тысяч рублей, управляющие компании обратились в полицию.

Оперативники угрозыска вскоре задержали 24-летнего гостя Краснодара из Ростовской области и его 28-летнего приятеля из Крыма. Мужчины отдыхали на съемной квартире от трудов праведных.

Поклонники цветных металлов были шокированы визитом полиции, и рассказали, что действительно срезали кабель на нескольких домах. А потом по сходной цене продали его в пункт приема цветмета, выручив таким способом около 100 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет,-сообщает ГУ МВД по краю.