Верховный суд лишил полномочий судью из Новороссийска за отдых в Турции на больничном

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Верховный суд не вернул статус судье из Новороссийска. Жалоба экс-судьи Октябрьского районного суда города-героя Романа Дьяченко была рассмотрена на дисциплинарной коллегии. квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия за поездку в Турцию на больничном.

Сам судья объяснил, что отправился за море по рекомендации травматолога из-за травмы ноги.

- Судьи совещания отказалась восстановить экс-судью в должности, - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Верховный суд признал законным решение об увольнении «золотой судьи» Елены Хахалевой. Судебная инстанция постановила отказать в удовлетворении ее жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии