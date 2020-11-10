В Геленджике будет восстановлена роща редких болотных кипарисов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Геленджике будет восстановлена роща болотного кипариса. На этом памятнике природы в поселке Архипо-Осиповка побывала комиссия краснодарского отделения Русского географического общества.

– Из 22 кипарисов 11 погибло, 8 усыхают, в хорошем состоянии остались только три дерева, - сообщили в отделении РГО. - Причина гибели - растения-паразиты - лианы.

Специалисты считают, что помочь в восстановлении кипарисовой рощи могут сеянцы кипариса. Молодые деревца появились в поселке Сукко.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что рощу болотных кипарисов высадили в пойме реки Вулан в 40-х годах ХХ века. Памятником природы она стала в 1975 году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе закрыли вход на пересохшее кипарисовое озеро. На курорте оградили памятник природы для сохранения деревьев и поросли.