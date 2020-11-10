Уволился помощник президента Абхазии, который протаранил ворота на границе с Россией

Фото: страница в фейсбуке помощника президента Абхазии

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, который протаранил ворота на границе с Россией, подал заявление об отставке.

Напомним, что в августе в сети были опубликованы кадры, как на российско-абхазской границе Toyota Land Cruiser 200 он протаранил ворота и скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, что машиной управлял помощник президента Абхазии Ахра Авидзба. Выяснилось, что Авидзба имел в России неоплаченные штрафы и задолженности по уплате налогов. Позже он был задержан в Сочи на 10 суток за нарушение режима пересечения границы.

Чиновник опубликовал в своем фейсбуке заявление президенту Абхазии Аслану Бжании об отставке.

- В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства, - говорится в документе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что помощник президента Абхазии протаранил ворота на границе с Россией. По его словам, его пять часов не пропускали пограничники.