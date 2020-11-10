Фото: Сочинскую Бурятию посетил президент Татарстана Рустам Минниханов

В Сочи в Красной Поляне побывал президент Татарстана Рустам Минниханов. В числе других знаковых объектов Горного кластера курорта он посетил культурно-этнографический комплекс «Моя Россия». Особое впечатление на высокого гостя произвел выставочный павильон Бурятия.

- Здесь собрано все самое главное, что есть в республике, лучшее культурное наследие, - отметил Рустам Минниханов.

Хранитель национальных традиции Саяна Ванчикова встретила президента Татарстана традиционным хадаком — шелковым символом гостеприимства.

Напомним, что павильоне Бурятия представлены творения знаменитого скульптора Даши Намдакова, художника Зорикто Доржиева, оружейника Жигжита Баясхаланова.

Этим летом здесь на чайной церемонии побывала знаменитая артистка Ольга Кабо.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия» возведут храм Рождества Христова.