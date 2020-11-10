В Краснодаре женщина с молотком напала на восьмилетнего мальчика

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В Краснодаре женщина с молотком напала на восьмилетнего школьника. Об инциденте сообщила мать ребенка в соцсетях. По ее словам, мальчик шел в школу по улице Стасова. Вдруг незнакомая женщина схватила его и пыталась куда-то потащить.

В этот момент мимо проходила краснодарка с сыном-одноклассником мальчика. На просьбу отпустить второклассника неадекватная дама замахнулась молотком с криками: «Убью!». Школьник сумел вырваться из рук странной женщины.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данным полиции, личность женщины с молотком установлена.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре молодой человек с молотком напал на мужчину и украл сумку с деньгами. В ней также были документы и мобильный телефон.