На Кубани отец жестоко избивал 13-летнего сына

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В станице Новодеревянковская 13-летний подросток обратился к директору школы после очередного скандала дома. Отец мальчика брался за ремень по любому поводу. Ребенок постоянно приходил в школу с синяками.

Руководитель образовательного учреждения обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что отец систематически избивал сына.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи 9-летняя девочка пожаловалась в полицию на родителей. Ребенок утверждает: пьяные отец и мать ее избивают.