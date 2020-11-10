На Кубани 11 ноября установится прохладная и пасмурная погода

В Краснодарском крае 11 ноября синоптики прогнозируют первые заморозки. Температура воздуха в ночные и утренние часы опустится до нуля.

- При прояснении в восточной половине края ожидается до мину трех градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в регионе ожидается преимущественно без осадков. Но днем местами в Туапсинском районе возможен слабый дождь. Ветер северный и северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, в Новороссийске - до 19-23 м/с. На Черноморском побережье отрицательных температур не будет: ночью 3-8 градусов тепла, днем до плюс 15.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью снизится до -1 градуса.