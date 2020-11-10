В Сочи доступен для туристов бесплатный сероводородный источник

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В Сочи целебные мацестинские ванны можно принимать и бесплатно. Один из «секретных» источников находится по дороге к Агурским водопадам. Когда туристы видят горную реку, удивляются – почему вода в них белая? Агуру называют молочной, известняковой или, более романтично – туманной рекой.

- Причина необычного цвета воды – выход сероводорода. На этих участках не живут представители фауны, реки безжизненны. Например, земноводные обитают выше или ниже по течению реки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.

В департаменте курортов и туризма городской администрации «Комсомольской правде» - Кубань» пояснили, что сероводородная вода считается главным природным лечебным фактором Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи туристы удивляются молочным рекам. Вода в них – белого цвета.