На Кубани мужчину придавило катком

Фото: @kuban_spas

Под Геленджиком 63-летнего мужчину придавило катком. Инцидент произошел в селе Марьина Роща. Пострадавший работал на катке в районе хутора Широкая Щель.

- На сложном участке дороги, спецтехника перевернулась и упала со склона. Водитель был зажат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Очевидцы происшествия не смогли ничем помочь пострадавшему и вызвали спасателей. При помощи гидравлического инструмента сотрудники «Кубань-СПАС» приподняли каток, освободили мужчину и передали его врачам скорой помощи. Пострадавший получил переломы и посттравматический шок, он находится в реанимации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре работника придавило задней частью корпуса самоходной буровой установки. Мужчина скончался в больнице от полученных повреждений.