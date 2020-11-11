До конца недели в Краснодарском крае будет прохладно и сухо

В ноябре ожидаются "температурные качели"

На Кубани установилась прохладная погода. Осадков до конца недели не ожидается. А вот с понедельника немного покапает дождь.

- 11 и 12 ноября в Краснодарском крае переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров днем будут держаться на отметках 9-10 градусов. А вот ночью опустятся в некоторых районах до 0, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На выходных будет также прохладно и сухо. Дождик ожидается в понедельник, 16 ноября. А 17 числа синоптики говорят об усилении осадков.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью снизится до -1 градуса.