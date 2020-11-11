В центре Краснодара отключат светофоры

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В краевой столице специалисты будут менять оборудование на двух участках по улице Северной. В связи с ремонтными работами регулировщики временно отключат.

- Светофоры не будут работать на пересечениях улиц Северной и Аэродромной, а также Северной и Фрунзе. Их отключат 11 ноября с 9 часов утра до 16 часов вечера. За это время специалисты эксплуатирующей организации ГУП КК «СМЭУ» проведут работы по замене устаревшего оборудования на новое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На ремонтируемых участках находятся восемь транспортных и шесть пешеходных регулировщиков. Все они не будут работать около семи часов.

- На дороге будут дежурить и обеспечивать безопасность дорожного движения на перекрестках сотрудники ДПС, - добавили в мэрии.