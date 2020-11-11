Футболист «Краснодара» Тонни Вильена заразился коронавирусом

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Полузащитник «Краснодара» и сборной Нидерландов по футболу Тонни де Вильена проходил тестирование на коронавирус в Голландии. Анализ спортсмена показал положительный результат. Болезнь у футболиста протекает бессимптомно. Сейчас он изолирован от команды.

- Тонни Вильена покинул тренировочный лагерь сборной Голландии из-за положительного теста на корону. Сразу после сдачи теста Вилена вернулся домой. В настоящее время он находится на карантине, - сообщается на сайте голландской национальной команды.

В ближайшем официальном матче 21 ноября в рамках чемпионата России "Краснодар" примет "Тамбов". Билеты на встречу продолжают продавать в кассах стадиона.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы.