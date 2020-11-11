Активисты передали питьевую воду больницам Краснодара

Фото предоставлено группой активистов

В краевом центре проходит акция по поддержке врачей и пациентов, которые лечатся от коронавируса. Активисты закупили несколько сотен бутылок с питьевой водой и передали госпиталям Краснодара.

- Большое Спасибо всем, кто посчитал возможным и присоединился к нашей акции. За сутки мы передали более 5,5 тонн бутилированнои воды для нуждающихся, - сказал муниципальный депутат Илья Шакалов.

Фото предоставлено группой активистов

Добровольцы сообщили, что акция продолжается. Ее участником может стать любой желающий. Нужно просто помочь больницам и рассказать об этом в соцсетях с хэштегами #МыВместе и #ЧелленджДобра.

- Даваи те вместе, в меру своих возможностеи и желания, поддержим тех, к то в этом нуждается. Вместе, мы можем многое, - сказал активист Илья Шакалов.