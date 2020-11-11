В Краснодаре изменится маршрут трамвая №2

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В краевом центре намечаются ремонтные работы трамвайной линии на разворотном кольце по улице Достоевского и улице Декабристов. Но трудиться рабочие здесь будут по вечерам, поэтому только последний рейс трамвая №2 будет менять путь следования.

- В связи с ремонтом на разворотном кольце вечером 11,12 и 13 ноября последний рейс трамвая №2 отправится от остановки на улице Индустриальной в 22:20, развернется на кольце в районе улицы Московской и проследует на конечную остановку на улице Солнечной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодаре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 11 ноября до вечера не будут работать светофоры на двух участках по улице Северной. На ремонтируемых участках находятся восемь транспортных и шесть пешеходных регулировщиков. Их отключат на семь часов.