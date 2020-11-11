Активный рост: В Краснодарском крае за сутки выявили 150 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 11 ноября за последние сутки число заболевших на Кубани выросло на 150 человек. Уже неделю график по коронавирусу идет только в рост. 9 и 10 ноября было выявлено 144 и 146 человек с COVID-19 соответственно.

- В Краснодаре заболел 31 человек, в Горячем Ключе – 16, в Лабинском районе – 15, в Курганинском – девять, в Северском – восемь. По семь человек попали в больницы с коронавирусом в Сочи и Красноармейском районе, по шесть – в Ейском и Павловском. По пять инфицированных выявили в Туапсинском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах. Четыре человека с COVID-19 зафиксированно в Армавире. По три – в Крыловском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. По два новых пациента прбавилось в Анапе, а также Славянском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах. По одному – в Динском, Кавказском, Калининском и Каневском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом – 12 детей, самому младшему из которых два года.

Стоит отметить, что каждый день увеличивается количество пациентов в тяжелом состоянии. На сегодняшний день таких пациентов 50. 46 – находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.