В Краснодаре от коронавируса умер бывший водитель «скорой помощи»

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В краевом центре продолжают каждый день выявлять людей с коронавирусом. По данным на 11 ноября за последние сутки в регионе выявили 150 человек с COVID-19. Инфекция косит всех, в том числе и тех, кто непосредственно каждый день имеет с ней контакт и борется на передовой. Накануне стало известно о смерти бывшего работника «скорой».

- Не стало бывшего водителя «скорой». Его фамилия Иванов. Он заразился коронавирусом, но наряду с инфекцией у мужчины были сопутствующие заболевания. Также известно, что его мама – врач-рентгенолог Татьяна В. – тоже лечится от COVID-19. Она находится дома на карантине под наблюдением медиков-коллег, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в медицинских кругах.

Ранее «Комсомолка» провела с фельдшером скорой весь день и выяснила, что нужно сделать, чтобы больные не ждали врачей сутками, и почему медики едут на вызов так долго.