Все на матч: «Локомотив-Кубань» сразится с итальянским «Виртусом» за первое место в группе Еврокубка

Локо одержал семь побед подряд и готов порадовать болельщиков Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Баскетбольные матчи в «Баскет-Холле» одно из немногих доступных мероприятий в Краснодаре. У жителей краевого центра 11 ноября будет возможность вживую увидеть битву «Локомотива-Кубани» и итальянского «Виртуса» за первое место в группе C Еврокубка.

Сейчас лидирует российский клуб, однако у итальянцев на одну игру меньше, к тому же в первом круге «Локо» уступил команде из Болоньи на выезде со счетом 85:79.

- «Виртус» – очень серьезный соперник. Будет игра за первое место в группе. У итальянцев сбалансированный состав, две равноценных пятерки. Лидерами являются Теодосич и Маркович. Мы играем дома, так что при поддержке трибун нам нужно показать свою фирменную игру: организовать быстрый прорыв, двигать мяч, искать слабые стороны соперника, терпеть все сорок минут и биться только за победу. Ребята готовы, будем максимально стараться порадовать всех наших болельщиков, которых мы ждем на трибунах «Баскет-Холла» в эту среду, - призвал главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин.

Матч Еврокубка «Локомотив-Кубань» - «Виртус» состоится 11 ноября и начнется в 19:30 в краснодарском «Баскет-Холле». Билеты можно купить онлайн, а во время присутствия на арене зрители должны носить маски и перчатки.