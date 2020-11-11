В Новороссийске задержали сотрудников МЧС за требование взятки после пожара

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В поселке Гайдук в сентябре горел многоквартирный дом. По факту пожара проводилась проверка. Делом занимался 39-летний старший дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по городу-герою. При осмотре здания после возгорания, он вместе с 25-летним коллегой сообщили дочери одной из жительниц дома, что огонь перекинулся по всему зданию с квартиры ее матери. Тут же сотрудники МЧС добавили, что за 300 тысяч рублей изменят данные экспертизы. Девушка согласилась, но слила информацию о взятке оперативникам.

- Дознаватели договорились взять деньги с целью личного обогащения. Они уверили, что смогут повлиять на результаты пожаро-технической экспертизы за 300 тысяч рублей. В октябре 25-летний фигурант, согласно отведенной ему роли, встретился с заявителем и получил деньги. Распорядиться суммой мужчины не смогли, их задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

По данным краевого ФСБ, в отношении обоих сотрудников МЧС возбуждены уголовные дела. Мужчины задержаны. Их имущество арестуют, чтобы возместить причиненный ущерб. Расследование продолжается.