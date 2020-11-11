На Кубани школьница съела закладку при полицейских и попала в больницу

Проводится проверка

Инцидент произошел в Новороссийске. Полицейские ППС патрулировали территорию города, как увидели троих школьников. Подростки подозрительно копошились в цветочной клумбе. Когда стражи порядка спросили, зачем они роют ямы, ребята бросились в бега. Но одну несовершеннолетнюю все же удалось задержать.

- В Новороссийске полицейские задержали девушку, которая при них выбросила сверток, предположительно, с наркотиками. Еще двое парней сбежали. Школьницу доставили в отдел. Там выяснилось, что у нее есть еще один подобный пакетик. Чтобы избавиться от улик, девушка проглотила сверток при полицейских, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

После того, как школьница съела закладку, ей стало плохо. На «скорой» девушку госпитализировали. Как только ее выпишут из больницы, несовершеннолетней предстоит серьезный разговор с сотрудниками ПДН.