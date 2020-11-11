РНКБ планирует выдать 1 млрд рублей "Сельской ипотеки" под 3%

С момента запуска льготной государственной программы «Сельская ипотека» с выдачей кредитов по льготной ставке 3% РНКБ Банк (ПАО)принял более 1200 заявок на выдачу кредитов по данной программе. Первые кредиты по ставке 3% банк выдал на приобретение жилья в Симферопольском районе, на Южном берегу Крыма, а также в северных районах Крыма.

Напомним, в рамках госпрограммы кредит выдается на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном или вторичном рынке в сельской местности или на рефинансирование ранее выданного кредита на приобретение жилья в сельской местности. По условиям программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 000 рублей. Максимальная сумма кредита 5 млн рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 млн рублей на приобретение недвижимости в Крыму и Краснодарском крае.

- Программа "Сельская ипотека" пользуется в регионах присутствия банка огромной популярностью, - говорит председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. - В настоящее время РНКБ временно прекратил прием заявок по данной программе в связи с тем, что предоставленный банку лимит на прием заявок был полностью исчерпан уже в первые месяцы работы программы. О возобновлении приема заявок клиенты будут проинформированы дополнительно. В целом мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе выдачи в рамках этой программы превысят 1 млрд. руб. при достаточном количестве объектов, подходящих под условия государственной программы и требования банка.

Подать онлайн-заявку на оформление ипотечного кредита по данной программе можно в мобильном приложении, на сайте банка или в любом операционном офисе банка.

РНКБ является одним из лидеров по ипотечному кредитованию в Крыму. За 10 месяцев 2020 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 15,7 млрд. руб., что в 1,8 раза превышает показатели за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что более 30% кредитов за это время было выдано в рамках льготных государственных ипотечных программ.

С января 2020 года в банке действует программа лояльности, в рамках которой клиент, оформивший ипотеку, при соблюдении условий программы может рассчитывать на вознаграждение от банка в том числе и в виде снижения базовой процентной ставки по ипотечному кредиту до 0,6%. 16+

Справка

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.