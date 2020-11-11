Кубань остается одним из популярнейших направлений для отдыха на Новый год

Фото мэрии Сочи

Эксперты cервиса Авито Недвижимость проанализировали спрос на аренду квартир и загородных домов в регионах России на предстоящие новогодние праздники.

Москва, Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Республики Башкортостан, Татарстан и Крым остаются наиболее востребованными направлениями у россиян на Новый год.

В первую десятку популярных регионов также входят Санкт-Петербург и Ставропольский край.

При этом курорты Кубани пользуются наибольшим спросом у жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В 2020 году спрос на аренду жилья на новогодние каникулы носит несколько отложенный характер.

- В нынешних условиях мы можем говорить об отложенном спросе, при котором люди активно интересуются предлагаемыми вариантами жилья, но не решаются принимать окончательное решение о поездках . В первую очередь, такое поведение связано с неуверенностью в том, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. Поэтому потребители, опасаясь повторения весеннего карантина, занимают выжидательную позицию,- рассказал руководитель сервиса краткосрочной аренды Артем Кромочкин.