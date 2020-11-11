Как в Геленджике ликвидировали вспышку вируса

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в одном из районов Краснодарского края ввели карантин, сообщали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Режим начал действовать в начале октября на территории охотничьего угодья «Перспектива» в районе урочища Потомственный курорта. Причиной тому стала обнаруженная туша дикого кабана. После тщательного исследования выяснилось, что животное было заражено. Результаты анализа подтвердили наличие африканской чумы свиней.

На территории охотничьего угодья провели дезинфекцию. Кроме того, там организовали ежедневный осмотр территории на выявление погибших свиней или диких кабанов.

В итоге благодаря карантину в Геленджике победили вспышку вируса. Режим помог сдержать заразу, поэтому его официально отменили.

- В связи с ликвидацией вируса африканской чумы свиней на инфицированном объекте снят карантин. Ограничительные мероприятия отменены, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней (АЧС) признана опасным контагиозным заболеванием среди животных. Вирусом поражается все поголовье, несмотря на возраст и качество содержания поросят. Радует одно, что АЧС не передается человеку, но сельскому хозяйству наносит большой убыток, потому что еще не разработали сыворотку для лечения этого заболевания. При возникновении АЧС всех свиней ликвидируют, а свинарники и инвентарь дезинфицируют.