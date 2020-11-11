79-летний житель Геленджика убил молотком 85-летнюю жену из-за упреков в бездарной трате пенсии

Фото СК РФ

В ночь на 20 октября в Геленджике, в квартире дома на улице Пролетарской произошла трагедия.

Поссорились пожилые муж с женой. Причиной стали претензии 85-летней женщины к своему 79-детнему супругу в том, что он, дескать, тратит слишком много денег впустую.

По всей видимости, подобное мужчине доводилось слышать уже не впервые, ибо реакция его была крайне агрессивной. Он взял молоток, и дважды ударил им жену по голове. Пожилая женщина упала замертво.

Затем мужчина позвонил дочери и рассказал ей о содеянном. Дочь и вызвала на место полицию.

- Следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю в отношении 79-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 85-летней супруги (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Обвиняемый помещен под домашний арест.