На Кубани умерли еще два пациента с COVID 19

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67-летняя жительница Краснодара была доставлена в местную больницу в тяжелом состоянии-с сильным кашлем и высокой температурой. Тест на коронавирус подтвердил наличие в организме опасной инфекции.

Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тем не менее, это не помогло врачам спасти ей жизнь. Женщина умерла.

61-летнюю жительницу краевого центра доставили также в тяжелом состоянии в переоборудованный под пациентов с ковидом госпиталь ветеранов войн.

Тест на COVID 19 подтвердил наличие вируса. Состояние пациентки серьезно осложнялось гипертонией и болезнями сердца. Женщину спасти не удалось.

- Всего с начала пандемии на Кубани умерло 486 пациентов с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.