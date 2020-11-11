Для стабилизации эпидобстановки в крае увеличат количество общественного транспорта

Фото администрации КК

Краевые власти считают, что меры воздействия на население по соблюдению режима повышенной готовности все же приносят плоды- все больше людей носят маски в общественных местах.

На совещании в администрации региона отмечено, что непростая ситуация ситуация в этом смысле складывается в Краснодаре, где маски в общественном транспорте не надевает примерно половина пассажиров, и в Сочи, где, по данным властей, маски не носят более трети граждан. Схожее положение дел и еще в нескольких районах края.

На совещании было рекомендовано главам городов и районов увеличить количество транспорта на линии в пиковые часы.

– Транспортные компании сокращают число машин при падении пассажиропотока, чтобы снизить издержки. Однако в часы пиковой нагрузки при росте пассажиропотока количество транспорта будет увеличено, а все доступные машины должны находиться на маршрутах. Это поможет избежать скопления людей на остановках и в салонах, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.