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Общество

Для стабилизации эпидобстановки в крае увеличат количество общественного транспорта

Около половины пассажиров во многих муниципалитетах продолжают игнорировать маски
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Краевые власти считают, что меры воздействия на население по соблюдению режима повышенной готовности все же приносят плоды- все больше людей носят маски в общественных местах.

На совещании в администрации региона отмечено, что непростая ситуация ситуация в этом смысле складывается в Краснодаре, где маски в общественном транспорте не надевает примерно половина пассажиров, и в Сочи, где, по данным властей, маски не носят более трети граждан. Схожее положение дел и еще в нескольких районах края.

На совещании было рекомендовано главам городов и районов увеличить количество транспорта на линии в пиковые часы.

– Транспортные компании сокращают число машин при падении пассажиропотока, чтобы снизить издержки. Однако в часы пиковой нагрузки при росте пассажиропотока количество транспорта будет увеличено, а все доступные машины должны находиться на маршрутах. Это поможет избежать скопления людей на остановках и в салонах, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.