Гостья из Абхазии пыталась пронести через границу в Россию 110 пачек сигарет в нижнем белье

Фото Краснодарской таможни

11 ноября в Сочи, на границе с Абхазией, внимание таможенников привлекла весьма необычная фигура одной из женщин, которая шла в Россию из соседней республики.

Ее облик явно не вписывался в представления о возможных пропорциях человеческого тела.

Кроме того, о наличии под одеждой посторонних предметов говорил и сигнал детектора.

В ходе личного досмотра в нижнем белье у женщины обнаружили пыталась пронести в нижнем белье 110 пачек сигарет.

Гостья пояснила, что несла сигареты для продажи.

- Табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России, - сообщает пресс-служба Краснодарской таможни в Сочи.