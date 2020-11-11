Гостья из Абхазии пыталась пронести через границу в Россию 110 пачек сигарет в нижнем белье

Фото Краснодарской таможни
11 ноября в Сочи, на границе с Абхазией, внимание таможенников привлекла весьма необычная фигура одной из женщин, которая шла в Россию из соседней республики.
Ее облик явно не вписывался в представления о возможных пропорциях человеческого тела.
Кроме того, о наличии под одеждой посторонних предметов говорил и сигнал детектора.
В ходе личного досмотра в нижнем белье у женщины обнаружили пыталась пронести в нижнем белье 110 пачек сигарет.
Гостья пояснила, что несла сигареты для продажи.
- Табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России, - сообщает пресс-служба Краснодарской таможни в Сочи.