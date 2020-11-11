Ежегодная «Черная пятница» в ТРЦ Кубани продлится три дня

Фото администрации КК

Традиционная массовая распродажа товаров в конце ноября под народным названием «черная пятница» на сей раз в регионе продлится целых три дня.

Это сделано для того, чтобы избежать ажиотажа и скоплений людей в ТРЦ. По ночам торговли не будет.

Краевые власти уже договорились об этом условии с владельцами бизнесов.

– Недопустимо отменить «Черную пятницу» и оставить покупателей без распродажи. Однако в период пандемии не должно произойти массового скопления людей в магазинах. Поэтому торгово-развлекательные центры и комплексы увеличат до трех дней проведение акции без продления рабочего дня объектов – ночью торговли не будет, – рассказал глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Многие магазины намерены распродавать товары также и в формате онлайн.