В Краснодаре появится новый детсад на 250 мест

Фото мэрии Краснодара

В первой половине 2021 года в Краснодаре завершится проектирование нового детсада. он расположится на улице Школьной. Садик рассчитан на 250 мест.

— В этом районе Краснодара большая плотность населения. Поэтому нам нужно качественно улучшить систему как дошкольного и общего, так и дополнительного образования. Конечно, будем и дальше искать земельные участки, которые возможно использовать под строительство социальных объектов, — отметил мэр города Евгений Первышов во время посещения места будущей стройки.

По словам директора городского департамента строительства Артёма Аганова, участок под строительство детского сада на 250 мест по ул. Школьной находится в собственности муниципалитета с апреля этого года. Проектные работы оплачивает инвестор.

Получить положительное заключение госэкспертизы намечено в первом полугодии 2021- го