Еще одна школа в Краснодарском крае отправлена на карантин

189 учеников отправлены на удаленку

В Краснодарском крае работу школы в Успенском районе приостановили из-за коронавируса.

- 189 учеников школы №9 в Успенском районе отправлены на дистанционное обучение, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе.

Кроме того, студенты нескольких колледжей перешли на удаленку из-за распространении в учебных заведениях коварного вируса.

Это учащиеся Лабинского аграрного техникума и Армавирского техникуме технологии и сервиса.

По-прежнему закрыты группы Горячеключевского технологического техникума, Краснодарского монтажного техникума, Краснодарского технического колледжа, Краснодарского политехнического техникума.

Между тем, все детские сады Краснодарского края продолжают функционировать в прежнем режиме.

Напомним, в Краснодарском крае не будет новогодних корпоративов. Запрет на традиционные голубые огоньки наложил департамент потребсферы региона из-за угрозы массового заражения жителей.