Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку Новороссийска

Фото администрации КК

В центре города глава региона побывал на участке, где стоит недостроенный драмтеатр. Уже более двух десятков лет назад земля была выкуплена инвестором пол строительство ЖК, но стройка так и не началась. Губернатор поручил властям города решить этот вопрос, но не в пользу проекта жилого комплекса.

– Это центр города, парковая зона и возводить здесь высотки будет неправильно. В приоритете должно быть мнение людей. Они сами должны решить что именно будет на этом месте, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кондратьев посетил и ЖК «Жемчужина» в Мысхако, где застройщик собирался возвести дома в 8 этажей, однако местные жители обратились в мэрию с просьбой не допустить этой стройки. В итоге в генплан был скорректирован. Дома будут всего в 4 этажа.

– Мы не должны ждать пока жители поднимут вопрос о том, что в Новороссийске жить некомфортно. Город должен быть красивым и удобным. Особенно это касается развития новых территорий. Должна применяться только комплексная планировка, – отметил губернатор.

Губернатору понравилась новая набережная Новороссийска В ходе ремонта здесь заменили плитку, отремонтировали парапеты, оборудовали спуск к морю, установили гранитные шары и скамейки.