Билайн в Краснодарском крае запустил управление сетью на базе искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Билайн в Краснодарском крае, а также в Москве и Петербурге, внедрил новое поколение системы SON*, в результате сеть под управлением искусственного интеллекта стала быстрее, мощнее и надежнее. Теперь клиенты могут еще быстрее загружать одним кликом тяжелый контент, при этом неважно, сидят они в домашнем кресле или на пассажирском сиденье движущегося автомобиля. Использование искусственного интеллекта повысило надежность бесшовного перехода при перемещении клиента от одной базовой станции к другой. В Краснодаре и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 30%, а в Москве увеличился на 43%. Теперь по дороге домой можно комфортно смотреть фильмы со своего смартфона.

«Система SON использует одни из лучших практик в области искусственного интеллекта, исследует потребности клиентов и для их удовлетворения управляет ресурсами сети в режиме 24/7,- прокомментировал исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин.- Анализируя сетевую статистику, этажность, плотность застройки и рельеф местности, искусственный интеллект подбирает индивидуальные настройки сети, которые могут удовлетворить потребности клиентов в конкретном месте и в конкретное время. Развитие сети остается стратегическим фокусом Билайн, и мы продолжим внедрять новые технологии в интересах наших клиентов».

В дальнейшем Билайн масштабирует систему на всю Россию.

Вместе с развертыванием системы SON Билайн продолжает поддерживать высокие темпы строительства сети. Компания за 2018 и 2019 годы удвоила сеть 4G в России, а в 3 квартале 2020 года количество вышек 4G увеличилось еще на 20% по сравнению с прошлым годом. В итоге, несмотря на рост трафика, клиенты ускорились в мобильном интернете во многих регионах России.

*Self Optimized Networks – самооптимизируемая сеть