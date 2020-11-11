В центре Сочи от пыли очистили монумент Михаила Архангела

Фото мэрии Сочи

Колонну высотой 7 метров со скульптурой Михаила Архангела , который считается небесным покровителем Сочи, рабочие очистили с помощью аппарата высокого давления с горячей водой. Озеленители обновили клумбы вокруг монумента, сейчас здесь высажены растения, легко переносящие зимний холод.

– Традиционно в преддверии православного праздника – Дня Михаила Архангела – мы очищаем монумент от дождевых разводов и скопившейся пыли. Колонна с бронзовой скульптурой установлена в 2006 году и является одной из главных визитных карточек Сочи. Также мы провели работы по благоустройству и наведению санитарного порядка на прилегающей к монументу территории, идет завершающий этап высадки зеленых насаждений, – рассказал заместитель главы Центрального района Сочи Роман Ахметов.

Вокруг монумента высажено около 11 тысяч саженцев виол, 3 тысячи незабудок и около 8 тысяч тюльпанов.

Вскоре улицы курорта украсят более 60 вертикальных конструкций с зимостойкими растениями.

Также в скором времени улицы курорта начнут украшать в новогодним праздникам, несмотря на то, что большинство праздничных мероприятий намечено провести онлайн.