У медиков Адыгеи появился свой вертолет

Фото https://www.instagram.com/muratkumpilov/

Медики Адыгеи обзавелись собственной специальной авиацией. Республике передан вертолет МИ-8, оснащённый всем оборудованием для оказания догоспитальной медицинской помощи. Машина готова к вылетам как днем, так и ночью.

Это позволит во много раз увеличить скорость прибытия медицинских бригад к пациентам, особенно в отдаленных селениях.

— Наши врачи смогут направлять на лечение в федеральные центры пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, сердечно-сосудистыми патологиями, почечной недостаточностью и другими серьезными заболеваниями, которые требуют немедленной специализированной помощи,- отметил в своем Инстаграм глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Большую роль санавиация играет и при транспортировке из горной части республики в больницы людей, нуждающихся в срочной помощи.