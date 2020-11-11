Пассажиропоток в аэропорту Краснодара в октябре 2020 года вырос на 2%

Фото пресс-службы аэропорта Краснодар

Пассажиропоток на внутренних направлениях в октябре текущего года составил 317,4 тысячи человек. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Международное авиасообщение в аэропорту Краснодар все еще не восстановлено.

- Всего за 10 месяцев 2020 года аэропорт обслужил 2 577 708 человек. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток составил почти 4 млн человек,- сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом пассажиропоток на внутренних направлениях с начала года упал на 20%, а на международных, которые не выполняются с марта,-на 80%.

На 23% снизилось число вылетов самолетов.

Наиболее популярными маршрутами во время вылетов из Краснодара традиционно являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, в этом году к ним прибавились Астрахань, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Сургут и Уфа.

Снижение пассажиропотока отчасти удалось компенсировать летом. Тогда аэропорт кубанской столицы обслужил более 840 тыс. человек.