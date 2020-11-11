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В Новороссийске по поручению губернатора пересмотрят правила землепользования и застройки

Губернатор Кубани 11 ноября провел совещание по итогам осмотра города
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Вениамин Кондратьев считает необходимым значительно ускорить разработку нового генплана города. При этом нужно сохранить высотность в историческом центре, а жилая застройка недопустима без наличия рядом социальной инфраструктуры.

Разработка и принятие генплана намечены на 2022 год, но губернатор настоятельно рекомендовал перенести эти мероприятия уже на следующий год.

- Если будем так долго ждать, вообще не узнаем Новороссийск. Жителям в городе должно быть комфортно. Нужно уже сегодня приступить к масштабной работе по корректировке существующего генплана, – подчеркнул губернатор.

Глава региона также поручил мэру Новороссийска Игорю Дяченко и директору департамента по архитектуре Илье Позднякову приостановить жилищное строительство там, где рядом с ЖК нет социальной инфраструктуры.

В числе таких объектов жилой комплекс по улице Пархоменко/Исаева на 476 квартир, школа рядом с которым переполнена уже вдвое от расчетной загрузки.

Есть и примеры перевода сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов в станице Раевской, селах Мысхако, Федотовка, Южная Озереевка и ряде других.

В связи с этим губернатор поручил властям города пересмотреть правила землепользования и застройки Новороссийска.