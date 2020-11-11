Вениамин Кондратьев поручил в ближайшие две недели разработать алгоритм нормализации водоснабжения Новороссийска

Фото администрации КК

В этом году из-за длительной засухи рекордно обмелело Неберджаевское водохранилище-основной источник воды для Новороссийска.

В результате в городе был введен весьма жесткий график подачи воды населению.

Сейчас ситуация понемногу меняется к лучшему.

– На следующей неделе график уже немного изменится в сторону увеличения подачи воды, но мы должны полностью уйти от временного водоснабжения, – подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания в администрации города.

Крупная проблема с водоснабжением есть и в Геленджике, на курорте принято решение уйти от временной подачи уже летом 2021 года за счет реконструкции Троицкого водопровода. Это должно высвободить определенный ресурс и для Новороссийска, который на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, поставляющего сейчас чуть более половины от требуемого объема воды в город.

Вице-губернатор Александр Трембицкий на совещании рассказал, что план мероприятий по Геленджику предусматривает строительство новой ветки Троицкого водопровода, ремонт действующих участков. Это приведет к увеличению объема подачи воды в Новороссийск.

– В течение двух недель предоставьте алгоритм действий с финансированием и временными сроками, чтобы мы понимали как и когда решим проблему окончательно. В противном случае не сможем говорить о развитии города в инвестиционной или строительной сферах, – сказал губернатор.