В Ейске завершается строительство свиноводческого селекционно-генетического центра

Фото администрации КК

Трехстороннее соглашение о строительстве комплекса было подписано на Российском инвестфоруме в 2019 году между властями региона, Ейского района и инвестором.

Завершить строительство завода по разведению племенных свиней планируется уже в первом квартале 2021 года. Готовность объекта сейчас составляет 75%. Уже завезено и поголовье свиней из Канады.

– Инвестор получил помощь в подборе дополнительных источников финансирования, создания съезда с основный трассы к месту размещения комплекса, в получении разрешения на допуск к эксплуатации электроустановок и ввоз поголовья свиней на Кубань, – рассказали в администрации края.

Предприятие занимает площадь более 27 га. На нем будет работать около 100 человек.

Производственная мощность селекционно-генетического центра составит 40 тысяч. голов свиней в год породы «йоркшир ландрас» и крупной белой.

За минувшие пять лет поголовье свиней в крае увеличилось на 44,4%.