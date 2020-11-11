«Цифровые дни» в Адыгее: Сбер поможет в развитии комфортной городской среды, медицины, образования и бизнеса региона

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Эксперты Сбера и Правительство Республики Адыгея в рамках «Цифровых дней» обсудили лучшие практики цифровизации регионов страны и познакомились с ключевыми сервисами компаний экосистемы Сбера, которые способны повысить качество и скорость цифровизации ключевых сфер и всей Адыгеи в целом.

Геннадий Митрофанов, премьер-министр Республики Адыгея:

«Сбер – один из локомотивов цифрового развития всей страны. Мы благодарны, что руководство Юго-Западного Сбербанка и отраслевые эксперты Сбера сегодня поделились с Кабинетом Министров Адыгеи своим опытом в реализации цифровых решений в масштабах страны и отдельных проектов. Основная задача цифровой трансформации Республики в улучшении бизнес-климата и качества жизни каждого человека, а также в инновационных решениях для более эффективного управления всем регионом и каждой из его территорий. Мы внимательно изучим все представленные сервисы Сбера и обсудим перспективы их внедрения в самое ближайшее время».

Договоренности о презентации цифровых сервисов Сбера были достигнуты в ходе встречи в Майкопе в октябре 2020 года Главы Республики Адыгея и кураторов отраслевых блоков Правительства с Председателем Юго-Западного Сбербанка Евгением Титовым. На мероприятии обсуждались приоритетные направления сотрудничества в социально-экономическом развитии Адыгеи, инвестиционные и цифровые проекты, а также реализация госпрограмм с ключевой ролью банка.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер сегодня является амбассадором цифровой повестки и помогает регионам комплексно решать задачи нацпроекта «Цифровая экономика». Мы предлагаем не отдельные продукты и сервисы, а строим уникальные платформенные решения, которые быстро и эффективно повышают качество жизни людей и дают новые возможности для развития бизнеса. Среди самых успешных на Юге России и Северном Кавказе приведу пример образовательной платформы СберКласс. Она открывает новые возможности для каждого ребенка, помогает учителю улучшить процесс обучения, детально оценить потенциал развития ребенка и сделать школьную программу более интересной и интерактивной. Активно внедряются наши речевые, телемедицинские и основанные на работе искусственного интеллекта сервисы в медицине. И, безусловно, это облачные решения платформы SberCloud, которые помогают значительно экономить бюджеты всех уровней, эффективно и быстро тиражировать успешные проекты и в целом вывести цифровизацию региона на качественно новый уровень».

В онлайн-режиме представители Сбера рассказали о цифровых решениях экосистемы. Презентация стартовала с облачной цифровой платформы, которая позволяет быстро создавать новые продукты, услуги и приложения под конкретные потребности заказчика, что существенно повышает их качество и улучшает клиентский опыт.