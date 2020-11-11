В Сочи Путин проведет переговоры с президентом Абхазии

Фото: sochi.ru.

В Сочи 12 ноября Владимир Путин проведёт переговоры с Президентом Абхазии Асланом Бжанией. Глава республики посетит Россию с рабочим визитом.

- В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, - сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того речь пойдет о ходе реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. Намечено поднять вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что глава Минздрава РФ пообещал: туристы в Сочи и Абхазии без медпомощи не останутся.