В Краснодаре загруженность дорог превышает предельный норматив в два раза

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В Краснодаре состоялось заседание городского Совета по дорожному хозяйству и транспорту. На нем обсуждалось развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети краевого центра.

- В Краснодаре зарегистрировано более 442 тыс. транспортных средств. Ежедневно въезжают ещё около 200 тыс. автомобилей, - сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Он подчеркнул, что коэффициент загрузки превышает предельный норматив в 2–2,5 раза.

Кроме того, среди ключевых проблем городской транспортной инфраструктуры — транспортные заторы, нехватка парковок, незаконное движение автомобилей по выделенным полосам.

В пресс-службе мэрии Краснодара напомнили, что по распоряжению главы города Евгения Первышова новые трамвайные ветки построят в микрорайонах Музыкальном, Гидростроителей и Губернском.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре вышли на линию «географические» трамваи. Проект приурочен к юбилею РГО.