«Локомотив» не остановил Теодосича и уступил «Виртусу» в Еврокубке

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

«Локомотив-Кубань» на домашней арене в матче за первое место на групповом этапе Еврокубка уступил итальянскому «Виртусу» со счетом 83:89.

К матчу «Локо» подходил в хорошем настроении, имея за плечами серию из семи побед подряд. Команду подбадривали болельщики, которые заполнили почти все возможные в условиях пандемии места.

Тем не менее старт остался за гостями из Болоньи. На перерыв команды ушли при счете 44:49. Евгений Пашутин смог сказать нужные слова своим игрокам, которые выдали великолепную третью четверть и ушли лидерами перед решающим отрезком – 68:65.

Но победу все же праздновали гости. Ключевой вклад в ее победу внес легенда ЦСКА Милош Теодосич, набравший 29 очков!

Лучшим в составе «Локо» оказался Алан Уильям, насобиравший дежурный дабл-дабл из 18 подборов и 15 очков, но этого оказалось недостаточно. Впрочем, оснований для серьезных переживаний нет – краснодарцы практически обеспечили себе участие в следующей стадии турнира.

Очередной матч Еврокубка «Локомотив-Кубань» проведет на домашней арене в среду 18 ноября против «Леткабелиса» из Литвы.