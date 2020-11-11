В Сочи в аварии пострадали три человека

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В Сочи произошла серьезная авария на трассе в Адлерском районе. В ДТП пострадали три человека.

- По предварительным данным, водитель Toyota при движении по полосе с односторонним движением, развернулся и поехал навстречу двигающимся автомобилям и врезался в Volkswagen, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Представитель пресс-службы уточнил, что в результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека. Это пассажиры Volkswagen и водитель Toyota.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи водитель иномарки сбил подростка и скрылся. Его разыскивает полиция.