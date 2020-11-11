В Краснодаре начали проектирование радиологического корпуса медкластера

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодаре начали проектировать радиологический корпус будущего медицинского кластера. Он будет построен в поселке Знаменский. Кластер объединит пять лечебных учреждений, среди которых и онкологический центр на 1 тысячу коек.

– На территории в 19,8 тыс. кв. метров запроектированы два отделения радиологии и еще два радиогинекологии. Также будет отделение амбулаторной радиологии, радионуклидной терапии, – сообщили в региональном департаменте строительства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что строительство медицинского кластера на Кубани начнут раньше графика. Объект крайне важен для региона и для всего Юга России.