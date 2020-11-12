В Краснодар пришли первые заморозки

Фото: krd.ru.

В краевой центр пришли первые заморозки. В ночь на 12 ноября температура воздуха опустилась до минус 1 градуса. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах 8-10 градусов тепла.

- В течение дня на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер будет дуть восточный - 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют переменную облачность, без дождей. Порывы северо-восточного ветра в районе Анапы-Геленджика достигнут 12-17 м/с, в Новороссийске - до 18-23 м/с. В этой части региона температура воздуха ночью была 3-8 градусов, днем потеплеет до 11-16 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что до конца недели в Краснодарском крае будет прохладно и сухо. А с понедельника пройдет дождь.