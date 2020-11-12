Самая большая школа ЮФО в Краснодаре готова на 50%

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В краевом центре на улице Конгрессной полным ходом идет строительство школы. Она рассчитана на 1875 мест – станет самой большой в ЮФО. Рабочие возводят здание очень быстро. По плану, объект должны сдать к концу 2022 года, но есть все шансы закончить стройку раньше.

- Готовность школы уже достигла 50%. К качеству работ вопросов нет, все делается красиво, быстро, эффективно - чтобы школа была не только самой большой, но и комфортной для будущих учеников и учителей, - написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Первышов, при этом отметил, что надеется на сохранение набранного темпа до конца реализации этого масштабного проекта.

В администрации добавили, что микрорайон, в котором строится школа, застраивается комплексно, со всей необходимой инфраструктурой.