«Пытался пролезть под вагоном»: Под Горячим Ключом грузовой поезд наехал на мужчину

Проводится проверка

Вечером 11 ноября 60-летний житель Краснодара решил пролезть под вагоном поезда в станице Саратовской. Мужчина торопился и не стал ждать, когда многотонный состав отъедет от перехода. Но оперативно перебраться через железнодорожные пути у приезжего не получилось. Когда он замешкался, поезд тронулся и наехал на мужчину.

- В дежурную часть на станции Горячий Ключ поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Саратовская» грузовым поездом травмирован мужчина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. С травмой ноги пострадавший госпитализирован в краевую клиническую больницу города Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка. А правоохранители напоминают, что железнодорожные пути нужно переходить только по специально оборудованным переходам.